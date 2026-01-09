Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 9 января 2026Россия

Медведев заявил о бурном начале 2026 года

Медведев: 2026 год начался бурно
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о бурном начале 2026 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Год начался бурно», — написал зампред Совбеза РФ. По его словам, это связано сразу с несколькими яркими событиями. Прежде всего начало 2026 года, считает Медведев, запомнится похищением президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

Кроме того, как отметил политик, начало 2026 года ознаменовалось возможным введением новых антироссийских санкций, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, и захватом российского танкера.

«В любом случае следует учитывать, что нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам», — указал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ призвал США к одному действию после похищения Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

    Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

    Трамп отказался от второй волны атак по Венесуэле

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт Запорожской области

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    Итальянский театр отменил выступление российской балерины

    В Верховной Раде сообщили об отключении отопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok