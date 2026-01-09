Медведев заявил о бурном начале 2026 года

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о бурном начале 2026 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Год начался бурно», — написал зампред Совбеза РФ. По его словам, это связано сразу с несколькими яркими событиями. Прежде всего начало 2026 года, считает Медведев, запомнится похищением президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

Кроме того, как отметил политик, начало 2026 года ознаменовалось возможным введением новых антироссийских санкций, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, и захватом российского танкера.

«В любом случае следует учитывать, что нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам», — указал Медведев.

