На Украине объяснили отсутствие газа во Львовской области после ночного удара

Мэр Львова Садовой: В Рудно сработала автоматическая система безопасности газа

В результате удара Вооруженных сил России ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области Украины сработала автоматическая система безопасности газа, и было временно прекращено газоснабжение для 376 абонентов на нескольких улицах. Так объяснил отсутствие газа под Львовом мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

Чиновник пояснил, что защита сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте и проверяют оборудование. После этого газ подадут, добавил Садовой.

В ночь на 9 января во Львовской области начались перебои с газом после ударов. Ранее украинские издания сообщили о серии взрывов во Львове, предположительно, после прилета российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Позже Министерство обороны России подтвердило, что Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области.