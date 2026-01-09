Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 9 января 2026Бывший СССР

На Украине объяснили отсутствие газа во Львовской области после ночного удара

Мэр Львова Садовой: В Рудно сработала автоматическая система безопасности газа
Алина Черненко

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил России ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области Украины сработала автоматическая система безопасности газа, и было временно прекращено газоснабжение для 376 абонентов на нескольких улицах. Так объяснил отсутствие газа под Львовом мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

Чиновник пояснил, что защита сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте и проверяют оборудование. После этого газ подадут, добавил Садовой.

В ночь на 9 января во Львовской области начались перебои с газом после ударов. Ранее украинские издания сообщили о серии взрывов во Львове, предположительно, после прилета российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Позже Министерство обороны России подтвердило, что Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Володин назвал вступивший в силу в январе новый закон

    Параллельного импорта в России станет меньше

    Россиян предупредили об аномальных снегопадах

    Оценены последствия мощного снегопада в Подмосковье

    Названа предполагаемая цель удара «Орешником» по Львовской области

    На Украине объяснили отсутствие газа во Львовской области после ночного удара

    Момент мощного взрыва в Львовской области попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok