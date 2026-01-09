Пять стран обжаловали в CAS решение снять санкции с российских шахматистов

Национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии не согласны с решением Международной шахматной федерации (FIDE) о полном снятии санкций со сборных России, в связи с чем они обратились с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Как считают апеллянты, резолюции о снятии санкций и допуске россиян до участия в турнирах были приняты с серьезными нарушениями. В том числе, уверены они, был нарушен устав FIDE и основополагающие принципы прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом.

Они хотят, чтобы CAS провел независимую юридическую проверку процедуры принятия решений генассамблеи. Кроме того, говорится в апелляции, при принятии резолюций якобы не учитывались рекомендации Международного олимпийского комитета о запрете участия сборных России и Белоруссии.

В декабре FIDE допустила российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с флагом и гимном. Как утверждалось, 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против.