«Роскосмос» опубликовал видео накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» опубликовал движение накрывшего Москву циклона «Фрэнсис»

«Роскосмос» показал движение циклона «Фрэнсис», который в ближайшие дни принесет в Москву аномальные осадки. Видео было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водители на трассе Ярославль — Москва застряли в восьмичасовой пробке из-за снежной бури, накрывшей Центральную Россию. Пробка на трассе M8 растянулась примерно на 52 километра. Кроме того, из-за аномального снегопада в московском аэропорту Домодедово пассажирское воздушное судно застряло в сугробе.