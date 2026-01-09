Реклама

Наука и техника
23:04, 9 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» опубликовал видео накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» опубликовал движение накрывшего Москву циклона «Фрэнсис»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

«Роскосмос» показал движение циклона «Фрэнсис», который в ближайшие дни принесет в Москву аномальные осадки. Видео было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водители на трассе Ярославль — Москва застряли в восьмичасовой пробке из-за снежной бури, накрывшей Центральную Россию. Пробка на трассе M8 растянулась примерно на 52 километра. Кроме того, из-за аномального снегопада в московском аэропорту Домодедово пассажирское воздушное судно застряло в сугробе.

