06:49, 9 января 2026Спорт

Скончалась одна из самых высоких баскетболисток в истории

Латвийская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ульяна Семенова

Ульяна Семенова. Фото: Латвийская баскетбольная ассоциация

Латвийская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной Советского Союза Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Латвийская ассоциация баскетбола.

«На 74-й год своей жизни легендарная баскетболистка <...> Ульяна Семенова уснула и не проснулась», — говорится в некрологе.

Семенова родилась 9 марта 1952 года в Латвии. Она стала главной звездой советской сборной по баскетболу в 1970-80-е годы и одной из самых высоких баскетболисток в истории. Ее рост составлял 2,13 метра.

Спортсменка становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Кроме того, она десять раз становилась чемпионкой Европы. Сборная СССР под руководством Семеновой также завоевала три титула чемпионов мира в 1971, 1975 и 1983 годах.

Ранее, 7 января, сообщалось, что в возрасте 94 лет ушел из жизни легендарный канадский хоккейный вратарь и создатель стиля «бабочка» Гленн Холл.

