В Госдуме отреагировали на возвращение Касаткина в Россию из французской тюрьмы

Депутат Свищев обрадовался возвращению Касаткина в Россию из французской тюрьмы

Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на возвращение в Россию баскетболиста Даниила Касаткина после полугода во французской тюрьме. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат заявил, что МИД активно добивалось возвращения спортсмена вместо экстрадиции в США, и выразил радость по поводу итога. Однако Свищев удивлен задержкой решения: полгода в заключении — серьезное испытание, а требования США вызывают вопросы о правомерности.

Касаткина арестовали 21 июня 2025 года в Париже по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

В октябре 2025 года Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию Касаткина в США. Спортсмен отказывался от экстрадиции.