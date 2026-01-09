Аналитик Джонсон: Реальная власть на Украине есть у неонацистов

Украинский лидер Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — заявил он.

По словам Джонсона, среди украинской элиты наибольшее влияние на радикальные националистические группировки оказывает бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, в то время как к официальному руководителю страны они испытывают настороженность.

«Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украину ждет крайне тяжелая зима. Как заявил Джонсон, Россия смогла вывести из строя 60 процентов украинского производства электроэнергии, что неизбежно скажется на боеспособности ВСУ. Он также отметил, что РФ превосходит Украину по численности войск.