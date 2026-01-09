Реклама

Бывший СССР
04:53, 9 января 2026Бывший СССР

В США назвали захвативших власть в Киеве

Аналитик Джонсон: Реальная власть на Украине есть у неонацистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинский лидер Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — заявил он.

По словам Джонсона, среди украинской элиты наибольшее влияние на радикальные националистические группировки оказывает бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, в то время как к официальному руководителю страны они испытывают настороженность.

«Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украину ждет крайне тяжелая зима. Как заявил Джонсон, Россия смогла вывести из строя 60 процентов украинского производства электроэнергии, что неизбежно скажется на боеспособности ВСУ. Он также отметил, что РФ превосходит Украину по численности войск.

