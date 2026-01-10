Реклама

Бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Бойцы 158-й и 119-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыто не выполняют приказы командования. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие начали терять боевую устойчивость из-за длительного нахождения на позициях без ротации. В результате, в районе Андреевки бойцы двух бригад ВСУ игнорируют приказы начальства.

Ранее бойцы 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) отказались идти на штурм. Причиной отказа украинских военнослужащих от выполнения боевых распоряжений стал низкий авторитет командира бригады Данильчука. Кроме того, в Харьковской области бойцы ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта из-за того, что командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко.

    Бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования

