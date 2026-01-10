Реклама

Наука и техника
23:50, 10 января 2026

Экипаж МКС с россиянином досрочно вернут на Землю из-за состояния одного из астронавтов

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Экипаж Международной космической станции (МКС), в состав которого входит россиянин Олег Платонов, готовится к досрочному возвращению на Землю. Об этом заявил директор NASA Джаред Айзекман в ходе пресс-конференции, видео опубликовала пресс-служба агентства в соцсети X.

«7 января у одного из членов экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, в настоящее время его состояние стабильно», — объяснил причину досрочного возвращения команды Айзекман. Он не стал раскрывать ни личность астронавта, ни его диагноз.

В NASA добавили, что время возвращения экипажа Crew-11 на Землю определят по мере подготовке корабля, также это будет зависеть от погодных условий. Там подчеркнули, что эвакуация астронавтов не является экстренной. Отмечается, что американское присутствие в космосе продолжит поддерживать астронавт NASA Крис Уильямс, отправившийся на станцию 27 ноября на российском корабле «Союз МС-28».

