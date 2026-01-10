Реклама

23:13, 10 января 2026

На Западе запаниковали после угрозы Медведева об «Орешнике»

Daily Express: На Западе испугались предупреждения Медведева об «Орешнике»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

На Западе испугались предупреждения зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Уточняется, что резкое заявление чиновика о возможных последствиях размещения войск НАТО на Украине вызвало реакцию в западной прессе.

«Один из ближайших союзников [президента России] Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», — говорится в статье.

10 января Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области в качестве предупреждения тем, кто продвигает идею размещения западных войск на Украине.

