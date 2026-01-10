Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году

Новый танковый вуз в Челябинской области заработает в 2026 году

Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году. Соответствующий материал публикуют «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что учебное заведение откроет двери в Челябинской области в рамках реформы системы подготовки военных кадров. При этом оно станет частью сети специализированных вузов Минобороны. «В 2026 году планируется запуск еще трех вузов — Челябинского танкового, Ульяновского авиационного и Новочеркасского училища связи», — говорится в материале.

Известно, что открытие Челябинского танкового вуза входит в общий план Министерства по расширению сети военных учебных заведений до 2034 года. Согласно стратегии, планируется создать и возродить 15 вузов и училищ по всей стране.

В декабре 2025 года ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о выводе на орбиту нового спутника университета.

