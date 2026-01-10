Плющенко объяснил возвращение в академию избитой матерью фигуристки

Плющенко объяснил возвращение фигуристки Костылевой нежеланием бросать ее

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале объяснил возвращение избитой матерью фигуристки Елены Костылевой в академию.

Тренер выложил ролик вместе со спортсменкой. «Своих не бросают», — подписал пост он.

Костылева вернулась в академию Плющенко 8 января. Она ушла от тренера 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.