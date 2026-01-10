Трамп прокомментировал захват танкера в Карибском регионе

Трамп сообщил о совместном захвате с Венесуэлой танкера Olina

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что нефтяной танкер оказался задержан американскими властями при непосредственном сотрудничестве с временным руководством Венесуэлы. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам политика, Вашингтон вместе с новыми властями Боливарианской республики задержали еще один нефтяной танкер, покинувший ее пределы. Сейчас судно возвращается в Венесуэлу, а нефть планируется продать в рамках «великой энергетической сделки», разработанной для таких продаж, уточнил Трамп.

В пятницу, 9 января, Соединенные Штаты активизировались в Карибском регионе у Тринидада и Тобагопо, захватив нефтяной танкер Olina. По данным портала по отслеживанию судов Vesselfinder, он находился в санкционном списке Евросоюза, Британии и самих США. Уточнялось, что судно ранее осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

7 января стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под российским флагом.