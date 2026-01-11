Реклама

К жителям Украины обратились с призывом

Жителей Киевской области призвали не перекрывать дороги в знак протеста
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Жителей Киевской области, лишившихся тепла и света, попросили не перекрывать дороги в знак протеста против ситуации, в которой они оказались. С соответствующим призывом к украинским гражданам обратился глава областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобные действия «никак не ускорят включение света».

Чиновник уточнил, в данный момент под Киевом без электроэнергии остаются примерно 25 тысяч абонентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой в стране сложной.

Как указал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, бездействие властей Киева и растерянность жителей города приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере.

