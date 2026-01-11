Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой на Украине

Зеленский: Во многих регионах Украины сохраняется сложная ситуация с энергетикой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой в стране сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре», — написал Зеленский.

Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК. Вечером того же дня электроснабжение в украинской столице восстановили.

До этого стало известно, что без света остались около 100 тысяч семей в Днепропетровской области. Отмечалось, что без электричества остались жители двух районов города Кривой Рог, а также левого берега Днепра.