15:22, 11 января 2026Бывший СССР

Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой на Украине

Зеленский: Во многих регионах Украины сохраняется сложная ситуация с энергетикой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой в стране сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре», — написал Зеленский.

Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК. Вечером того же дня электроснабжение в украинской столице восстановили.

До этого стало известно, что без света остались около 100 тысяч семей в Днепропетровской области. Отмечалось, что без электричества остались жители двух районов города Кривой Рог, а также левого берега Днепра.

