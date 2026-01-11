Реклама

На Украине признали слабость противовоздушной обороны

Кличко: Украинская ПВО не располагает ресурсами для отражения атак
Кирилл Луцюк

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украинской противовоздушной обороне (ПВО) не хватает ресурсов для эффективного отражения атак даже в Киеве. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил мэр этого города Виталий Кличко газете Bild.

По его словам, в сложившейся ситуации Украина нуждается в срочном получении дополнительных систем ПВО.

Ранее Кличко призывал киевлян покинуть город из-за проблем с электро- и теплоснабжением. По его словам, речь идет о временном выезде за пределы Киева, где есть альтернfтивные источники тепла и электричества. Мэр рассказал, что в настоящее время половина многоквартирных домов украинской столицы осталась без теплоснабжения. Кроме того, отмечаются перебои и с водоснабжением.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что бездействие властей Киева и растерянность жителей города приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. Он заявил, что киевляне «буквально раздирают» его и не понимают, что им делать. При этом управляющие компании не объясняют жильцам, что делать в сложившейся ситуации, а лишь советуют уезжать.

