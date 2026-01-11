Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 11 января 2026Мир

Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Несколько тысяч человек в Нью-Йорке вышли на антиправительственный митинг против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Активисты прошли маршем по Пятой авеню, где находится в том числе Trump Tower. Протестующие выступают против американских действий в Венесуэле, а также критикуют службу иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Люди выкрикивают лозунги «Нет королям!», «К черту ICE!» и «Нет войнам!». Митинг проходит мирно, полиция не вмешивается.

Ранее стало известно, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их». После этого в Миннеаполисе прошли массовые демонстрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

    В Москве усилили уборку из-за надвигающегося циклона

    Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

    ВСУ пожаловались на проблемы с немецкими дронами на поле боя

    В Британии раскрыли подробности производства новых дальнобойных ракет для Киева

    Украинец решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму

    Юрист предупредил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok