Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

Несколько тысяч человек в Нью-Йорке вышли на антиправительственный митинг против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Активисты прошли маршем по Пятой авеню, где находится в том числе Trump Tower. Протестующие выступают против американских действий в Венесуэле, а также критикуют службу иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Люди выкрикивают лозунги «Нет королям!», «К черту ICE!» и «Нет войнам!». Митинг проходит мирно, полиция не вмешивается.

Ранее стало известно, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их». После этого в Миннеаполисе прошли массовые демонстрации.