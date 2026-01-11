Реклама

11:39, 11 января 2026Спорт

Плющенко раскритиковал форму вернувшейся в его группу фигуристки Костылевой

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал форму вернувшейся в его группу фигуристки Елены Костылевой. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», — сказал Плющенко. Тренер отметил, что до чемпионата России осталось мало времени, но они с ученицей попробуют успеть к нему подготовиться.

Костылева вернулась в академию Плющенко 8 января. Спортсменка ушла из его группы 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена тренера, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

