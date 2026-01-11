Реклама

Стало известно о состоянии туристов с затонувшей лодки на Пхукете

Mash: 11 туристов получили травмы при столкновении лодки с траулером на Пхукете
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После столкновения скоростной лодки с рыболовным траулером на Пхукете 11 туристов получили травмы, один из отдыхающих находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту лодки Korawich Marine 888 были 52 туриста, среди них также могут быть россияне, и еще три члена экипажа. После столкновения с рыболовецким судном, катер перевернулся и ушел под воду. Все 55 человек оказались в море.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавших на берег. Угрозы для жизни людей, по предварительным данным, нет.

Ранее в Грузии снежная лавина обрушилась на группу туристов по меньшей мере из 20 человек, среди которых были россияне. На поиски пострадавших выезжали спасатели.

