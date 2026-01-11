В Улан-Удэ легковушка протаранила остановку

МВД Бурятии: Два человека пострадали в ДТП, которое устроил водитель «Лексуса»

В Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил информационный портал МВД Бурятии.

По его данным, 11 января на улице Ключевской 23-летний водитель автомобиля «Лексус», имеющий полуторагодовой стаж вождения, не справился с управлением и въехал на остановку общественного транспорта. В результате пострадали два находившихся там человека: 16-летняя школьница и 61-летняя женщина. Обеих доставили в медицинское учреждение.

До этого, 4 января, BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Иномарка протаранила три автомобиля, после чего ее занесло и она врезалась в остановку, где стояли как минимум пять человек.

Ранее сообщалось, что в Омске автомобиль ВАЗ сбил троих детей, когда те перебегали дорогу.