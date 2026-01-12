Реклама

12:27, 12 января 2026Спорт

Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле

Алексей Гусев
Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в социальной сети X призвал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу из-за событий в Венесуэле.

По его словам, действия США имеют мало общего с демократией и правом. «Страна не должна проводить такие крупные международные мероприятия», — написал бывший хоккеист.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал должен пройти в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

