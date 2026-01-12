Реклама

18:44, 12 января 2026

Гоблин высказался о не передавшей ключи от квартиры «гражданке Долиной»

Блогер Пучков счел, что Долина намеренно не передала Лурье ключи от квартиры
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, счел, что певица Лариса Долина намеренно не передала покупательнице своей квартиры Полине Лурье ключи от недвижимости. Мнением он поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«Видимо, гражданка Долина это делает специально. Я так думаю», — сказал Пучков, комментируя сообщение о том, что певица не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей.

Он также назвал действия Долиной «откровенной дурью» и заявил, что артистка усугубляет скандал с проданной под влиянием мошенников квартирой. Вместе с тем Гоблин предположил, что на поведение певицы могли повлиять нервное потрясение из-за обмана злоумышленниками и возраст.

Ранее стало известно, что судебные приставы могут выселить Долину из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она не передаст ключи Лурье. Уточнялось, что заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России со стороны покупательницы уже направлено.

Сообщалось, что сторона Лурье обратилась в ФССП, поскольку звезда нарушила оговоренные сроки выселения и не передала ключи от квартиры. При этом Долина, по информации СМИ, улетела на отдых в Абу-Даби.

Долина продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, эти деньги и свои сбережения она отдала мошенникам. Позднее певица обратилась в суд, ей вернули недвижимость. Лурье по итогам этих решений оставалась без жилья и не получила обратно деньги. В декабре 2025 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций. Право собственности оставили за Лурье.

