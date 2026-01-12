Мантуров рассказал о выполнении гособоронзаказа

Мантуров: Предприятия ОПК России выполнили все задачи гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России выполнили все задачи гособоронзаказа. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Что касается оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа», — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Мантуров подчеркнул, что особый акцент сделали на вооружении и военной технике, которую используют в ходе СВО.

В декабре генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что программу производства боевых самолетов в 2025 году выполнили в полном объеме.

В июне генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предприятия корпорации выполняют ГОЗ почти на сто процентов. По его словам, специалисты «Ростеха» постоянно работают над совершенствованием вооружения и техники.