Мировые цены на продовольствие заметно выросли

FAO: Глобальный индекс продовольственных цен вырос на 4,3 процента в 2025 году

По итогам прошлого года мировые цены на продовольствие увеличились на 4,3 процента. О заметном подорожании продуктов питания сообщается на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO).

За отчетный период средний индекс продовольственных цен поднялся на 5,2 пункта и достиг 127,2 пункта. Подобная динамика обусловлена в том числе подорожанием зерновых агрокультур и сахара. Стоимость этих видов продукции в мире заметно выросла в декабре 2025 года.

Индекс цен на зерновые в конце прошлого года увеличился на 1,7 процента в сравнении с ноябрьским показателем. Удорожанию поспособствовали растущие опасения участников глобального рынка по поводу возможного срыва экспортных поставок из Черноморского региона из-за напряженности в регионе на фоне продолжающегося конфликта России и Украины.

На общий индекс также повлияло значительное повышение мировых цен на растительные масла. Этот индекс за 12 месяцев поднялся на 17,1 процента и достиг максимума за последние три года. Такая динамика была во многом продиктована ограниченным глобальным предложением, резюмировали эксперты.

Не способствует стабилизации мировых цен на продовольствие и напряженная ситуация с ценами на мясо. Так, ближе к концу прошлого года стоимость говядины на глобальном рынке впервые в истории преодолела отметку в 7 долларов за килограмм. Достигнутый результат оказался максимальным с 1960 года. В качестве основных причин заметного подорожания популярного мяса аналитики называли трудности с выпуском продукции у крупнейших производителей. В обозримом будущем динамика вряд ли изменится на фоне увеличения издержек бразильских фермеров.