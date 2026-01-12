Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 12 января 2026Экономика

Мировые цены на продовольствие заметно выросли

FAO: Глобальный индекс продовольственных цен вырос на 4,3 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По итогам прошлого года мировые цены на продовольствие увеличились на 4,3 процента. О заметном подорожании продуктов питания сообщается на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO).

За отчетный период средний индекс продовольственных цен поднялся на 5,2 пункта и достиг 127,2 пункта. Подобная динамика обусловлена в том числе подорожанием зерновых агрокультур и сахара. Стоимость этих видов продукции в мире заметно выросла в декабре 2025 года.

Индекс цен на зерновые в конце прошлого года увеличился на 1,7 процента в сравнении с ноябрьским показателем. Удорожанию поспособствовали растущие опасения участников глобального рынка по поводу возможного срыва экспортных поставок из Черноморского региона из-за напряженности в регионе на фоне продолжающегося конфликта России и Украины.

На общий индекс также повлияло значительное повышение мировых цен на растительные масла. Этот индекс за 12 месяцев поднялся на 17,1 процента и достиг максимума за последние три года. Такая динамика была во многом продиктована ограниченным глобальным предложением, резюмировали эксперты.

Не способствует стабилизации мировых цен на продовольствие и напряженная ситуация с ценами на мясо. Так, ближе к концу прошлого года стоимость говядины на глобальном рынке впервые в истории преодолела отметку в 7 долларов за килограмм. Достигнутый результат оказался максимальным с 1960 года. В качестве основных причин заметного подорожания популярного мяса аналитики называли трудности с выпуском продукции у крупнейших производителей. В обозримом будущем динамика вряд ли изменится на фоне увеличения издержек бразильских фермеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok