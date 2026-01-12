Реклама

Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов

Глава ЛБИ Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Жители России должны получать больше информации о том, какой вред иноагенты наносят стране. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Мизулина отметила, что это поможет гражданам понять, что человек действительно работает против России в интересах другой страны. Она дополнила, что молодежь хочет видеть «пруфы», то есть доказательства.

«Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов», — заявила глава ЛБИ.

Ранее Мизулина призвала журналистов удалить видео нападения подростка на школу в Подмосковье.

Мизулина сообщила, что за последние дни получила «63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей» на фоне блокировок ряда онлайн-ресурсов.

