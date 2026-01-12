МВД России планирует изменить правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Ведомство разработало соответствующий проект, с которым ознакомилась «Парламентская газета». В нем говорится о введении электронных медсправок, внеочередных медосмотрах и других поправках.
В России предлагают новые основания для прекращения экзамена и аннулирования водительских прав
МВД хочет дополнить перечень нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзаменам. Раньше он включал в себя семь пунктов — в том числе неуплату госпошлины и предоставление поддельных документов. Теперь предлагается добавить восьмой пункт — использование гаджетов на экзамене. В пояснительной записке говорится, что это позволит исключить помощь со стороны на экзамене. Также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов.
Также предлагается новое основание для аннулирования водительских прав. Так, если во время планового осмотра у профессионального водителя, например, таксиста или дальнобойщика, выявлены признаки болезни, его должны отправить на внеочередной медосмотр. Его неявка станет основание для признания удостоверения недействительным.
Будущих водителей могут ждать и отдельные послабления
Согласно действующим правилам, практический экзамен назначается кандидату в водители, успешно сдавшему теорию, в течение шести месяцев. В новой редакции Правил этот промежуток сокращают до 60 дней.
Эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает такое нововведение грамотным. По его словам, сейчас часто происходят случаи, когда экзаменуемых отправляют на практическую часть лишь спустя полгода, и если он не явится, срок действия теоретической части заканчивается. «И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию, — объяснил он.
Также поправки предполагают некоторые послабления. Отмечается, что одним из важных стала замена бумажных медицинских справок на электронные. Кандидаты могут не предоставлять бумажный вариант, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут совместно МВД и Минздрав.