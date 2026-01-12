МВД хочет ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права. Что может измениться для россиян?

МВД России намерено ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России планирует изменить правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Ведомство разработало соответствующий проект, с которым ознакомилась «Парламентская газета». В нем говорится о введении электронных медсправок, внеочередных медосмотрах и других поправках.

В России предлагают новые основания для прекращения экзамена и аннулирования водительских прав

МВД хочет дополнить перечень нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзаменам. Раньше он включал в себя семь пунктов — в том числе неуплату госпошлины и предоставление поддельных документов. Теперь предлагается добавить восьмой пункт — использование гаджетов на экзамене. В пояснительной записке говорится, что это позволит исключить помощь со стороны на экзамене. Также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Также предлагается новое основание для аннулирования водительских прав. Так, если во время планового осмотра у профессионального водителя, например, таксиста или дальнобойщика, выявлены признаки болезни, его должны отправить на внеочередной медосмотр. Его неявка станет основание для признания удостоверения недействительным.

Будущих водителей могут ждать и отдельные послабления

Согласно действующим правилам, практический экзамен назначается кандидату в водители, успешно сдавшему теорию, в течение шести месяцев. В новой редакции Правил этот промежуток сокращают до 60 дней.

Эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает такое нововведение грамотным. По его словам, сейчас часто происходят случаи, когда экзаменуемых отправляют на практическую часть лишь спустя полгода, и если он не явится, срок действия теоретической части заканчивается. «И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию, — объяснил он.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Также поправки предполагают некоторые послабления. Отмечается, что одним из важных стала замена бумажных медицинских справок на электронные. Кандидаты могут не предоставлять бумажный вариант, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут совместно МВД и Минздрав.