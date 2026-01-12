Реклама

Назван самый важный для здоровья зимой продукт

Диетолог Вивес: Лосось улучшает работу иммунной системы
Илья Пятыго

Фото: Freepik

Диетолог Сара Вивес заявила, что самым важным для здоровья продуктом зимой является лосось. Пользу этой рыбы в холодное время года она объяснила в разговоре с изданием Maxima.

Во-первых, лосось содержит много омега-3 жирных кислот, которые улучшают работу иммунной системы и снижают уровень воспаления в организме, пояснила Вивес. Во-вторых, эта рыба богата витамином В12, дефицит которого может провоцировать усталость и ощущение нехватки энергии, добавила она.

Кроме того, лосось является источником витамина D, заявила специалистка. В холодное время года из-за отсутствия солнечного света снижается способность организма синтезировать его естественным путем, поэтому именно питание должно быть на первом плане. Другим полезным свойством этого продукта Вивес назвала то, что он помогает лучше контролировать аппетит, так как содержит много полноценного белка.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как зимой укрепить суставы. Для этого она посоветовала включить в рацион курицу и индейку.

