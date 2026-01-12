Названа главная мишень Трампа после Венесуэлы

Дудаков: Куба является наиболее вероятной мишенью Трампа

Исходя из стратегии нацбезопасности США, ключевым направлением для Вашингтона сейчас является Куба. Об этом заявил газете «Взгляд» американист Малек Дудаков, комментируя попытки властей США оказать давление сразу на ряд стран.

По его словам, Трамп задействует классическую стратегию из бизнеса — хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь результата. В связи с этим американист отметил, что самая очевидная мишень Вашингтона после Венесуэлы — Куба.

«Островное государство для Штатов — это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», — порассуждал Дудаков. Он пояснил, что ситуация в экономике Кубы сложная, к тому же она зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы.

В Латинской Америке администрация Трампа наблюдает также за Боготой и Мехико, добавил эксперт. В Колумбии, например, пройдут президентские выборы, и США, надеясь на победу правых, будут оказывать давление на страну.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на резкие заявления лидера США, сообщившего, что Куба больше не будет получать нефть от Венесуэлы. По словам кубинского лидера, его страна подвергалась нападениям Соединенных Штатов 66 лет и готова дальше противостоять им.

Трамп между тем заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков из Венесуэлы на Кубу. По его словам, страна долгие годы существовала за счет огромных объемов финансов и топлива, поступавших из Венесуэлы в обмен на услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам.