14:41, 12 января 2026Наука и техника

Названа точность российских «Торнадо» по целям ВСУ

Российские РСЗО «Торнадо-С» ударяют по целям ВСУ с точностью до 5 метров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ударяют по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с точностью до 5 метров. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, в ходе применения этих РСЗО практически нет осечек и отклонений, а круговое вероятное отклонение в случае применения снарядов «Торнадо-С» по украинским пунктам временной дислокации и фортификационным узалам не превышает 3-5 метров.

К подобным выводам «Военная хроника» пришла, проанализировав снятое разведывательным дроном видео из Сумской области. Издание подчеркивает, что основная часть удара приходится на 300-миллиметровый управляемый снаряд 9М542 с осколочно-фугасной боевой частью, точность которого обеспечивается модернизированным блоком наведения и управления линейки 9Б706.

Ранее в Telegram-канале журналиста Александра Рогаткина была показана высокоточная ракета РСЗО «Торнадо-С», которая сравнима с американской системой High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В ноябре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заметил, что снаряды «Торнадо-С» «неуязвимы» для ВСУ.

