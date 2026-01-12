Реклама

Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

BMC Genomics: Микрочастицы пластика могут нарушать работу поджелудочной железы
Екатерина Графская
Микрочастицы пластика из полиэтилентерефталата (ПЭТ) могут нарушать работу поджелудочной железы и запускать процессы, связанные с метаболическими нарушениями. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты экспериментального исследования в журнале BMC Genomics.

В работе использовалась модель свиньи, чья поджелудочная железа близка к человеческой по строению и функциям. В течение четырех недель животным ежедневно давали микропластик ПЭТ в низкой (0,1 г) и высокой (1 г) дозах, после чего исследовали изменения в белковом составе органа с помощью протеомного анализа.

Результаты показали дозозависимый эффект. Даже при минимальном воздействии менялась активность нескольких белков, а при высокой дозе число затронутых белков более чем удваивалось. Наиболее выраженные изменения касались путей синтеза жирных кислот, процессов окисления липидов и выработки пищеварительных ферментов, включая трипсиноген.

Дополнительные биохимические тесты выявили значительное накопление свободных жирных кислот в ткани поджелудочной железы при высоком уровне воздействия микропластика. Такой сдвиг указывает на развитие липотоксического стресса — состояния, при котором избыток жиров повреждает клетки и нарушает их функции.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на ранее не описанный механизм потенциального вреда микропластика: через нарушение жирового обмена и экзокринной функции поджелудочной железы.

Ранее стало известно, что повседневное воздействие микропластика может ускорять развитие атеросклероза.

    Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

