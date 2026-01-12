Реклама

12:22, 12 января 2026Россия

Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

Хинштейн обвинил курских и белгородских депутатов в самозахвате водохранилища
Майя Назарова
Оскольское водохранилище

Оскольское водохранилище . Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обвинил некоторых депутатов из Белгородской и Курской областей в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол. Такой информацией он поделился на заседании местного правительства, передает ТАСС.

По данным Хинштейна, сотрудники российской прокуратуры в связи с ситуацией подготовили целый ряд исковых заявлений в суды.

«Среди тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, — разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые, как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей», — отметил курский глава.

Он дал распоряжение подключиться к данной работе правовой комитет. Как подчеркнул Хинштейн, на береговой линии водохранилища необходимо создавать условия для цивилизованного культурного досуга.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области остался недоволен числом уволенных за взятки региональных чиновников.

