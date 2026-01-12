Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 12 января 2026Путешествия

Сильный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара

В аэропорту Краснодара приостановили обслуживание рейсов из-за снегопада
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Сильный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара, приостановлено обслуживание рейсов до 15:00 для расчистки аэродрома. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к изменениям в расписании. «На время ожидания рейсов с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Уточняется, что службы аэропорта были усилены. Они ведут работу по расчистке снега, обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади.

Ранее россиян предупредили, что погодные условия в ближайшие дни могут вновь внести коррективы в работу воздушного транспорта. Так, сообщалось, в столице 12 января произойдет увеличение снегопада до ливневого снега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Онколог призвал срочно пройти обследование при появлении пяти проблем со здоровьем

    Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok