В аэропорту Краснодара приостановили обслуживание рейсов из-за снегопада

Сильный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара, приостановлено обслуживание рейсов до 15:00 для расчистки аэродрома. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к изменениям в расписании. «На время ожидания рейсов с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что службы аэропорта были усилены. Они ведут работу по расчистке снега, обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади.

Ранее россиян предупредили, что погодные условия в ближайшие дни могут вновь внести коррективы в работу воздушного транспорта. Так, сообщалось, в столице 12 января произойдет увеличение снегопада до ливневого снега.