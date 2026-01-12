Реклама

09:26, 12 января 2026

Соболенко прокомментировала отказ украинки от рукопожатия

Арина Соболенко: Отказ Марты Костюк от рукопожатия меня не беспокоит
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Арина Соболенко

Арина Соболенко. Фото: Dan Peled / Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия с ней после финального матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Об этом сообщает Sport24.

«Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно», — заявила представительница Белоруссии. Она добавила, что во время игры думает только о теннисе.

Встреча Костюк с Соболенко прошла 11 января. Матч завершился победой белорусской спортсменки в двух сетах: 6:4, 6:3.

В декабре 2025 года Соболенко высказалась о возможности смены спортивного гражданства. «Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей», — заявила теннисистка.

