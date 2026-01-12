Реклама

Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300

В зоне СВО активно применяется новейшая версия ЗРК С-300В4 с ракетой 9М82МДЭ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В настоящее время в зоне специальной военной операции Вооруженными силами (ВС) России активно применяется новейшая версия войскового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В4 с дальнобойной зенитной ракетой 9М82МДЭ. Об этих подробностях стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

По данным издания, дальность авиационных целей ЗРК для перехвата ракетой 9М82МДЭ достигает 400 километров. «Дальность поражения баллистических целей составляет около 40 километров. Скорость полета этой зенитной ракеты может доходить до 2,7 километра в секунду, а скорость перехватываемых целей — 4,5 километра в секунду», — говорится в публикации.

Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север рассказал порталу «Соловьев Live», что ВС России ударом двух ракет ЗРК С-300 уничтожили украинский истребитель F-16.

В мае военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны «Бук-М2», «Бук-М3» или С-300В4 способны обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus.

