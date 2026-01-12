Реклама

19:42, 12 января 2026Спорт

Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

Ахмат Кадыров заявил, что массовой драки на турнире по борьбе в Грозном не было
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона, в своем Telegram-канале высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном.

Кадыров заявил, что информация не соответствует действительности, так как массовой драки не было. «На деле это был локальный конфликт между несколькими атлетами, который оперативно урегулировали на месте», — подчеркнул он.

Соревнования завершились по плану без сбоев. С зачинщиком провели профилактическую беседу. Кадыров подчеркнул: такие ситуации возможны среди юных борцов, не умеющих всегда контролировать эмоции.

Инцидент случился после схватки Турпала Алхоева, представлявшего Чечню, и Давида Ваниева из Северной Осетии. Поcледний сделал реплику в адрес соперника, после чего тот набросился на оппонента, пытаясь наносить удары руками и ногами.

