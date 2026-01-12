Умер бывший тренер «Алании»

Бывший главный тренер «Алании» Роллан Курбис умер в возрасте 72 лет

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» Роллан Курбис умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает аккаунт французской Лиги 1 в соцсети X.

Причины произошедшего не уточняются. В России французский специалист известен по работе с владикавказской «Аланией».

Клуб из Северной Осетии Курбис возглавлял в 2004 году. В 26 матчах под его руководством «Алания» одержала восемь побед.

Курбис также работал с несколькими французскими клубами, среди которых «Бордо», «Марсель», «Тулуза», «Ланс» и «Ренн». Тренер, помимо этого, возглавлял сборную Нигера.