Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:57, 12 января 2026Спорт

Умер бывший тренер «Алании»

Бывший главный тренер «Алании» Роллан Курбис умер в возрасте 72 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louafi Larbi / Reuters

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» Роллан Курбис умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает аккаунт французской Лиги 1 в соцсети X.

Причины произошедшего не уточняются. В России французский специалист известен по работе с владикавказской «Аланией».

Клуб из Северной Осетии Курбис возглавлял в 2004 году. В 26 матчах под его руководством «Алания» одержала восемь побед.

Курбис также работал с несколькими французскими клубами, среди которых «Бордо», «Марсель», «Тулуза», «Ланс» и «Ренн». Тренер, помимо этого, возглавлял сборную Нигера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стал известен неожиданный фактор риска тяжелых заболеваний десен

    Москвичам назвали время прихода нового снегопада

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok