В Европе назвали условие конца НАТО

Еврокомиссар Кубилюс: Военный захват Гренландии станет концом НАТО

Военный захват Гренландии со стороны Вооруженных сил США станет концом НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Reuters.

«Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет концом НАТО, но и среди людей это будет иметь очень, очень негативные последствия», — подчеркнул Кубилюс.

12 января спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри выступил с заявлением, что Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию «так или иначе».