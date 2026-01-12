В Финляндии начали угрожать футболисту за желание играть в России

«Оренбург» опроверг наличие договоренностей с Еременко из-за угроз в Финляндии

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» убрал полузащитника Романа Еременко из списка футболистов, отправившихся на зимние сборы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Клуб опроверг наличие договоренностей с 38-летним футболистом, несмотря на предыдущие сообщения о просмотре. Отмечается, что Еременко получает угрозы в Финляндии из-за возможного возвращения в РПЛ. Футболист беспокоится за семью и имущество, оставленные в стране.

Ранее «Оренбург» опубликовал список игроков на сборы, где указал Еременко на просмотре, однако быстро удалил запись. В обновленной версии хавбек отсутствует, а представитель клуба Юрий Аракелян подтвердил: контакт был, но соглашения нет.

Еременко покинул РПЛ в 2021 году после выступлений за казанский «Рубин», московские ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Последним клубом стал финский «Гнистан».