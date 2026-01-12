Реклама

В Госдуме назвали причину потенциального конфликта в НАТО из-за Гренландии

Швыткин: Конфликт между США и странами НАТО из-за Гренландии реален
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evrim Aydin / Anadolu via Getty Images

Потенциальный конфликт между США и их партнерами по НАТО из-за Гренландии вполне может произойти из-за систематических нарушений обеими сторонами норм международного права. Причину назвал в беседе с «Ридусом» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он посчитал, что сегодняшняя позиция США и остальных говорит о том, что сценарий конфликта европейских стран блока НАТО и Штатов в том или ином виде не исключается, указав на то, что есть обсуждения введения в Гренландию воинского контингента и санкций против Вашингтона.

По мнению депутата, нарушения странами блока норм международного права привели к тому, что они сами столкнулись с этим вопросом «и в конечном итоге вступают в определенную стадию конфликта».

Ранее спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН после Второй мировой войны.

В ответ датский посол в США Йеспер Меллер Серенсен указал, что Гренландия была частью Дании на протяжении веков, что неоднократно признавалось на международном уровне.

