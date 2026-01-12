Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:43, 12 января 2026Спорт

В Госдуме объяснили желание Гашека лишить США чемпионата мира по футболу

Депутат Свищев назвал несерьезным призыв Гашека лишить США ЧМ по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Заместатель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил желание олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира-2026 (ЧМ) по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат назвал несерьезными призывы Гашека. По его мнению, Гашек, известный как легендарный вратарь, часто высказывается ради внимания. Свищев отметил, что чех проваливается в политике, и посоветовал ему, уже пожилому спортсмену, заняться мемуарами о своей карьере в сборной Чехии и клубах России, а также вкладом в молодежный спорт, вместо попыток вернуться в политику.

Ранее Гашек призвал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу из-за событий в Венесуэле. По его словам, действия страны имеют мало общего с демократией и правом.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал должен пройти в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыта позиция Трампа относительно ударов по Ирану

    Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

    В Москве вспыхнул сильный пожар

    Назван фаворит АПЛ

    Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

    Военкор посмеялся над ударом по судам под Одессой

    В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok