Военкор высмеял «исторический документ» Киева

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддубный высмеял дорабатывающийся «исторический документ» о гарантиях безопасности США для Украины, который Киев в ближайшее время намерен передать американскому президенту Дональду Трампу для ознакомления. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Можно только представить — какие требования выдвинет киевский режим, учитывая его постоянно растущие военные аппетиты. Что потребуют? ПРО THAAD (систему противоракетной обороны — прим. «Ленты.ру») или подписи Трампа под декларацией о размещении европейских войск на Украине?», — задался вопросом военкор.

Как отметил Поддубный, Великобритания «уже не очень-то и хочет отправлять свои войска на Украину, если будет существовать угроза их безопасности». Он допустил, что заявление о том, что любой иностранный контингент на территории Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) России, «там все-таки услышали».

«Ну, а киевский режим всеми этими декларациями/планами/соглашениями оттягивает наступление мира и затягивает Украину в какую-то инфернальную воронку. Недоговороспособный противник — двойная беда», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил переговорной делегации передать на рассмотрение лидеру США Дональду Трампу финальный документ об американских гарантиях безопасности. Зеленский выразил уверенность, что подготовленные Киевом соглашения — это документ исторического масштаба.

