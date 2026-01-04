BZ заявила, что операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом для Киева

Атака США на гражданские и военные объекты Венесуэлы стала серьезным сигналом для Украины о том, что Вашингтон может сместить фокус своего внимания, и проблемы Киева уже не будут для него такими важными. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

По сведениям издания, значительная часть украинских граждан считает, что США утратили интерес к конфликту на Украине. «Сегодняшний день стал для нас сигналом, который хуже, чем любые неудачи на мирных переговорах в предыдущие дни и недели и проблемы на передовой», — заявил украинский военный, слова которого цитирует издание.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, столице Венесуэлы. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что американские силы нанесли масштабные удары по республике. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.

На фотографии, опубликованной президентом США Дональдом Трампом в его аккаунте Truth Social, он сидит рядом с госсекретарем США Марко Рубио, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле из курортного комплекса Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США, 3 января 2026 года Фото: @Realdonaldtrump / Reuters

Глава Петагона Пит Хегсет в разговоре с телеканалом CBS заявил, что США контролируют будущее Венесуэлы после проведения операции по захвату Николаса Мадуро. «Президент [Дональд] Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги... мы будем контролировать то, что произойдет дальше», — сказал Хегсет.

Стало известно о содержании Мадуро в СИЗО

Телеканал CNN ранее сообщил, что Мадуро и Флорес, предположительно, будут находиться в следственном изоляторе отдельно друг от друга.

Мадуро должен будет предстать перед федеральным судом на следующей неделе. Речь будет идти о делах, связанных с хранением наркотиков и оружия. Представить интересы политика уже стремятся топовые адвокаты, к тому же он достаточно обеспеченный человек, поэтому сможет потратить большие суммы для серьезной команды защитников.

По данным канала, дело будет иметь огромный общественный резонанс, а известные адвокаты по уголовным делам любят участвовать в громких делах. Старший юридический аналитик Эли Хониг отметил, что дело может включать в себя новые аргументы, применяемые в сфере международного и конституционного права, которые хотели бы представить адвокаты.

При этом CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов, сообщил, что Николас Мадуро и его супруга до сих пор находятся на базе национальной гвардии ВВС «Стюарт» в штате Нью-Йорк.

Женщина, живущая рядом с аэропортом Ла-Карлота, показывает повреждения своего дома после взрывов в аэропорту Каракаса, Венесуэла, суббота, 3 января 2026 года Фото: Ariana Cubillos / AP

В США рассказали о сигнале Трампа России в ситуации с Венесуэлой

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что атака США на Венесуэлу и последующее похищение ее президента Николаса Мадуро снова показали России, что Западу не следует доверять.

«США не обращают внимание на международное право. Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия», — сказал он.

По его мнению, РФ и КНР не оставят эту акцию США без внимания и окончательно осознают тот факт, что договоренности с Вашингтоном бесполезны.

В НАТО заявили, что операция США с захватом Мадуро подстегнет гонку вооружений в Европе

Захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро поспособствует ускорению процесса ремилитаризации Европы, выразил мнение дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Таким образом, Вашингтон послал миру четкий сигнал о том, что Америка будет активно применять военную силу как средство достижения своих политических целей. В этой связи дипломат вспомнил территориальные амбиции США относительно Гренландии.

«В Европе этот сигнал услышан. Впервые за 75 лет существования НАТО европейские страны сейчас чувствуют себя не участниками, а возможным объектом этой политики», — заявил дипломат.

Он добавил, что Штаты не просто прекращают быть «поставщиком безопасности» для европейских стран, но и могут стать потенциальной угрозой. Такая тенденция усугубляет ощущение вакуума безопасности в Европе, заключил источник.