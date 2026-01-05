Реклама

Россия
02:59, 5 января 2026Россия

«Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США могут повторить на Украине операцию, уже испробованную в Венесуэле. По его словам, для ее проведения в Киеве оснований будет гораздо больше.

Так Медведев ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты предпринять такие действия в отношении президента Украины Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с американским лидером Дональдом Трампом.

Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Медведев также отметил, что действия США в отношении Венесуэлы противоправны, но последовательны. Он подчеркнул, что Трамп отстаивает интересы своей страны. По его словам, такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для главы Белого дома в частности, как для Соединенных Штатов в целом.

Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Россия призвала США освободить Мадуро

Министерство иностранных дел России призвало США освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Министр заявил, что Москва продолжит поддерживать курс Боливарианского правительства. Также Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Венесуэла не создавала никаких угроз для Соединенных Штатов — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических.

Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований

Константин КосачевЗаместитель председателя Совета Федерации

Сенатор считает, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения Вашингтона на Венесуэлу и осудит его.

Трампу предложили похитить еще одного президента

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил Трампу похитить Владимира Зеленского. По его словам, действия главы Белого дома сделали актуальным вопрос о том, почему нельзя было провести такую же операцию в отношении действующего украинского лидера или бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу? Почему можно оставить миллионы людей без света, а террорист при этом продолжает работать, жить в тепле и сытости?

Артем ДмитрукДепутат Верховной Рады

Сам Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы американскими военными, заявив, что «если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше».

Основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон раскритиковал главу Украину за одобрение действий США против Венесуэлы. По его мнению, такая позиция демонстрирует, что Киеву наплевать на демократию.

Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры

Бен НортонОснователь и редактор издания Geopolitical Economy Report

По словам Нортона, Киев решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы Трампом и похищение ее президента.

