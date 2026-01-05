Медведев: США могут повторить «венесуэльскую операцию» против Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США могут повторить на Украине операцию, уже испробованную в Венесуэле. По его словам, для ее проведения в Киеве оснований будет гораздо больше.

Так Медведев ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты предпринять такие действия в отношении президента Украины Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с американским лидером Дональдом Трампом.

Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Медведев также отметил, что действия США в отношении Венесуэлы противоправны, но последовательны. Он подчеркнул, что Трамп отстаивает интересы своей страны. По его словам, такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для главы Белого дома в частности, как для Соединенных Штатов в целом.

Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Россия призвала США освободить Мадуро

Министерство иностранных дел России призвало США освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Министр заявил, что Москва продолжит поддерживать курс Боливарианского правительства. Также Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Венесуэла не создавала никаких угроз для Соединенных Штатов — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических.

Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований Константин Косачев Заместитель председателя Совета Федерации

Сенатор считает, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения Вашингтона на Венесуэлу и осудит его.

Трампу предложили похитить еще одного президента

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил Трампу похитить Владимира Зеленского. По его словам, действия главы Белого дома сделали актуальным вопрос о том, почему нельзя было провести такую же операцию в отношении действующего украинского лидера или бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу? Почему можно оставить миллионы людей без света, а террорист при этом продолжает работать, жить в тепле и сытости? Артем Дмитрук Депутат Верховной Рады

Сам Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы американскими военными, заявив, что «если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше».

Основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон раскритиковал главу Украину за одобрение действий США против Венесуэлы. По его мнению, такая позиция демонстрирует, что Киеву наплевать на демократию.

Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры Бен Нортон Основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report

По словам Нортона, Киев решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы Трампом и похищение ее президента.