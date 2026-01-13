21-летний гонщик погиб во время соревнований

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб во время чемпионата по мотокроссу

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб от тяжелых травм, полученных на пятом этапе чемпионата по мотокроссу на песчаных трассах. Об этом сообщили организаторы соревнований в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным издания Actu Lille, чрезвычайного произошла через 15 минут после старта: 21-летний спортсмен упал с мотоцикла, на него наехал следующий за ним соперник. Шоле срочно доставили вертолетом в больницу Бордо, где в воскресенье он умер, не приходя в сознание.

Шоле выступал в чемпионате второй сезон подряд. Это первый смертельный случай в истории дисциплины, которая существует около 15 лет.

