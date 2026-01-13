Реклама

19:37, 13 января 2026

21-летний гонщик погиб во время соревнований

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб во время чемпионата по мотокроссу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maciej Kopaniecki / Shutterstock / Fotodom

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб от тяжелых травм, полученных на пятом этапе чемпионата по мотокроссу на песчаных трассах. Об этом сообщили организаторы соревнований в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным издания Actu Lille, чрезвычайного произошла через 15 минут после старта: 21-летний спортсмен упал с мотоцикла, на него наехал следующий за ним соперник. Шоле срочно доставили вертолетом в больницу Бордо, где в воскресенье он умер, не приходя в сознание.

Шоле выступал в чемпионате второй сезон подряд. Это первый смертельный случай в истории дисциплины, которая существует около 15 лет.

7 января бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в 32 года. Спортсмен скончался в Ухте после первого полуфинального матча Кубка России против местной «Ухты».

