21-летний гонщик погиб во время соревнований

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб от тяжелых травм, полученных на пятом этапе чемпионата по мотокроссу на песчаных трассах. Об этом сообщили организаторы соревнований в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По данным издания Actu Lille, чрезвычайного произошла через 15 минут после старта: 21-летний спортсмен упал с мотоцикла, на него наехал следующий за ним соперник. Шоле срочно доставили вертолетом в больницу Бордо, где в воскресенье он умер, не приходя в сознание.
Шоле выступал в чемпионате второй сезон подряд. Это первый смертельный случай в истории дисциплины, которая существует около 15 лет.
