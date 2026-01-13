Реклама

09:02, 13 января 2026Наука и техника

Названы худшие смартфоны в истории

Samsung Galaxy Note 7 попал в список худших смартфонов по версии BGR
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7. Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images for Samsung

Авторы портала BGR перечислили худшие смартфоны, когда-либо выходившие на рынок. Материал опубликован на сайте издания.

Специалисты собрали устройства, которые провалились в продаже или нанесли какой-либо урон значительному количеству потребителей. Список худших телефонов в истории они открыли с Samsung Galaxy Note 7, который получил аккумулятор с проблемами перегрева и возгорания. BlackBerry Storm назвали гаджетом, который должен был стать ответом на первый iPhone, но пользователи не обратили на него внимания.

Samsung Galaxy Fold авторы BGR описали как устройство, с помощью которого производитель показал, каким не должен быть складной смартфон. Также в подборку попали первый телефон с 3D-камерой HTC Evo 3D, аппарат с голографическим дисплеем RED Hydrogen One, устройство с двумя экранами Kyocera Echo и компактный девайс Palm Phone.

В том числе в список включили и смартфоны Apple. Так, журналисты раскритиковали iPhone 16e, так как аппарат с компромиссными характеристиками оказался слишком дорогим — его оценили в 599 долларов, или около 47 тысяч рублей. Кроме того, авторы отметили iPhone 6, который получил слишком хрупкий и скользкий корпус.

Ранее аналитики Counterpoint Research назвали Apple самым популярным производителем смартфонов. Компания завершила год с долей 20 процентов, опередив Samsung и Xiaomi.

