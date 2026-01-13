Реклама

Экономика
16:27, 13 января 2026Экономика

Евросоюз провалил попытку перезагрузить единый рынок

FT: Торговля между странами Европейского союза упала впервые почти за 10 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Heino Kalis / Reuters

Несмотря на попытки властей Европейского союза перезагрузить единый рынок, объем между странами, входящими в это объединение, упал впервые почти за десятилетие, если не учитывать периода пандемии коронавируса. К такому выводу пришли авторы проекта отчета Европейской комиссии. Их процитировало издание Financial Times (FT).

Оказалось, что если в 2023 году доля торговли между государствами ЕС достигала 23,5 процента, то в 2024 году она упала до 22 процентов. Такое произошло впервые с 2016 года. Причиной негативной динамики стали «фрагментированные» национальные правовые нормы, которые мешают работе компаний по всему Евросоюзу.

Издание отметило, что, по словам некоторых европейских чиновников, еще одним фактором стали скачки цен на энергоносители после начала боевых действий на Украине и введения санкций против России. В ассоциации BusinessEurope констатировали, что для европейских производителей внешние рынки становятся более привлекательными, чем внутренние.

По мнению аналитика Ларри Джонсона, политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов оказалась безумной.

