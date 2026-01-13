Известный спортсмен подал в суд на бывшую жену за рассказ о его огромном пенисе

Атлет из США подал в суд на бывшую жену за рассказ о его физической особенности

Знаменитый американский спортсмен Мэтт Калил подал в суд на бывшую жену Хейли Бэйли на рассказ о его огромном пенисе. Об этом пишет News.com.au.

В ноябре 2024 года 33-летняя блогерша и модель из США шокировала поклонников откровенным рассказом о причинах развода с Калилом. Женщина заявила, что брак с бывшим игроком в американский футбол распался во многом из-за его огромного полового органа. По словам Бэйли, из-за этой физиологической особенности их интимная жизнь была невыносимой. Модель заявила, что пенис атлета напоминает «две, а, может, три банки колы», поставленные друг на друга.

В январе стало известно, что Калил подал в суд на бывшую жену, обвинив ее в необдуманных публичных комментариях. Спортсмен заявил, что высказывания Бэйли стали причиной нежелательного назойливого внимание к его персоне со стороны общественности. Кроме того, семья Калила также пострадала из-за распространения этой «унизительной и глубоко личной информации».

Бэйли заявила, что очень расстроена и обижена на бывшего мужа из-за судебного иска, так как во время интервью в ноябре высказывалась о нем только положительно. Калил и Бейли состояли в браке с 2015 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что после высказываний бывшей жены, Калилу предложили работу в порноиндустрии. Представители сайта CamSoda выразили готовность заплатить брошенному женой атлету 300 тысяч долларов (около 23,5 миллиона рублей), чтобы он снялся в порно-роликах для кампании, посвященной бодипозитиву.