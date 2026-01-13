Семь российских поселков остались без света

В Кемеровской области снежный шторм обесточил несколько населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин.

Подача ресурса была нарушена из-за шквалистого ветра и сильного снегопада. Все населенные пункты, лишившиеся электричества, располагаются в Новокузнецком округе Кузбасса. Всего насчитывается семь поселков, пострадавших от непогоды — это поселок Калиновский, Красинский, Рассвет, Учул, Верх-Кинерки, Гавриловка и Бенжереп-1. По словам властей, на восстановление электроснабжения брошены все необходимые силы и средства.

К концу новогодних праздников света лишился Владивосток, а также Хасанский округ и Надеждинский район Приморского края. Отключение назвали аварийным.

Ранее отопление отключилось в поселке Новый Ургал Хабаровского края. Теплоснабжение прервалось из-за аварии на котельной. Тем временем температура воздуха в поселке составляла минус 37 градусов.