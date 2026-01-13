Мерц допустил скорую смену власти в Иране

Мерц: Мы наблюдаем последние дни и недели режима мулл в Иране

Иран ожидает скорая смена власти, режим находится на грани своего краха. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Clash Report.

«Если режим может удержаться у власти только силой, то фактически он находится на грани своего краха. Я полагаю, что мы наблюдаем здесь последние дни и недели этого режима (...). Я надеюсь, что есть способ положить конец этому конфликту мирным путем. Режим мулл должен это осознать и сейчас», — отметил политик.

По словам Мерца, нынешние власти Ирана «не имеют легитимности, полученной в результате выборов», а население проводит акции протеста против руководства государства по всей стране.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает варианты возможных военных действий против Ирана.

Также газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что глава Белого дома склоняется к одобрению ударов по Исламской Республике, но может изменить свою позицию под влиянием ближайших советников.

