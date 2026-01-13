МИД России выразил протест послу Польши в связи с задержанием археолога Бутягина

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского и выразило ему решительный протест в связи с задержанием в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима», — говорится в заявлении МИД.

Российская сторона указала польскому послу, что обвинения украинских властей в адрес Бутягина носят абсурдный, откровенно политизированный и спекулятивный характер и связаны с его научной деятельностью в рамках археологической экспедиции в Крым.

Ранее стало известно, что суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Также сообщалось, что запрос об экстрадиции российского ученого на Украину будет рассмотрен 15 января.

О задержании Александра Бутягина по требованию украинских властей стало известно 11 декабря. Археолога обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей).